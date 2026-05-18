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Médio Oriente

Paquistão envia nova proposta de paz iraniana aos EUA

18 mai, 2026 - 21:05 • Catarina Magalhães, com Reuters

Novo recado iraniano acontece um dia depois de Trump ter deixado um aviso direto aos líderes iranianos: "o tempo está a esgotar-se".

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O Paquistão enviou esta segunda-feira uma nova proposta de paz iraniana aos Estados Unidos da América (EUA), como mediador dos conflito no Médio Oriente.

Este documento dá prioridade a pôr fim às hostilidades entre os dois países, ao levantamento das sanções contra o país, à reabertura do estreito de Ormuz de forma estratégica e ao alívio das sanções marítimas.

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Uma fonte paquistanesa anónima lamentou, em entrevista à agência Reuters, o facto de o Irão e os EUA continuarem a "mudar as suas regras do jogo".

No entanto, a nova proposta terá aproximado as ofertas às negociações, afastando algumas medidas já rejeitadas por Washington.

Este novo recado iraniano acontece um dia depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter deixado um aviso direto aos líderes iranianos: "o tempo está a esgotar-se".

“Não vou ter muita mais paciência”, afirmou Trump, acrescentando que “eles deviam chegar a um acordo, qualquer pessoa sensata chegaria a um acordo, mas eles talvez sejam loucos”.

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