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Médio Oriente
Paquistão envia nova proposta de paz iraniana aos EUA
18 mai, 2026 - 21:05 • Catarina Magalhães, com Reuters
Novo recado iraniano acontece um dia depois de Trump ter deixado um aviso direto aos líderes iranianos: "o tempo está a esgotar-se".
O Paquistão enviou esta segunda-feira uma nova proposta de paz iraniana aos Estados Unidos da América (EUA), como mediador dos conflito no Médio Oriente.
Este documento dá prioridade a pôr fim às hostilidades entre os dois países, ao levantamento das sanções contra o país, à reabertura do estreito de Ormuz de forma estratégica e ao alívio das sanções marítimas.
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Uma fonte paquistanesa anónima lamentou, em entrevista à agência Reuters, o facto de o Irão e os EUA continuarem a "mudar as suas regras do jogo".
No entanto, a nova proposta terá aproximado as ofertas às negociações, afastando algumas medidas já rejeitadas por Washington.
Este novo recado iraniano acontece um dia depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter deixado um aviso direto aos líderes iranianos: "o tempo está a esgotar-se".
“Não vou ter muita mais paciência”, afirmou Trump, acrescentando que “eles deviam chegar a um acordo, qualquer pessoa sensata chegaria a um acordo, mas eles talvez sejam loucos”.
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