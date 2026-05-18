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Pilotos saem ilesos após colisão de dois caças da Marinha dos Estados Unidos

18 mai, 2026 - 09:03 • João Pedro Quesado com Reuters

O acidente está a ser investigado. Os caças envolvidos na colisão faziam parte do Esquadrão de Ataque Eletrónico 129 e cada avião custa quase 58 milhões de euros.

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Vídeo: Pilotos saem ilesos após colisão de dois caças da Marinha dos Estados Unidos
Vídeo: Pilotos saem ilesos após colisão de dois caças da Marinha dos Estados Unidos

Quatro pilotos saíram ilesos após a colisão, este domingo, entre dois caças da Marinha dos EUA durante uma demonstração aérea, na base da Força Aérea em Mountain Head, no estado de Idaho. O estado dos pilotos foi confirmado pela Marinha dos Estados Unidos da América.

Dois caças E/A-18G Growler, da Boeing, colidiram em pleno ar, a mais de três quilómetros da base aérea, durante a demonstração aérea "Gunfighter Skies Air Show". Segundo a porta-voz das forças aéreas navais da frota do Pacífico, citada pela Reuters, os quatro tripulantes colidiram "durante a realização de uma demonstração aérea".

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Os quatro tripulantes ejetaram-se em segurança dos caças. "O incidente está a ser investigado", afirma a porta-voz militar, e "mais informação será divulgada quando estiver disponível".

Os caças envolvidos na colisão faziam parte do Esquadrão de Ataque Eletrónico 129 da ilha de Whidbey, no estado de Washington. Os dois aviões despenharam-se numa autoestrada estatal de Idaho, que vai estar encerrada durante a investigação.

De acordo com o site da Marinha dos EUA, cada caça do modelo E/A-18G Growler custa quase 58 milhões de euros (67 milhões de dólares).

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