Reservas de petróleo vão esgotar-se numa questão de semanas, diz AIE

“As reservas comerciais durarão várias semanas , mas devemos estar conscientes de que estão a diminuir rapidamente”, afirmou Fatih Birol da AIE. Segundo disse aos jornalistas, a almofada acumulada antes da guerra no Médio Oriente e do encerramento de Ormuz está a desaparecer.

Horas antes, foi Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, quem ligou os alarmes. Com cautela, deixou uma mensagem aos governos e bancos centrais: “Esta é uma posição política clara: não aplicar medidas que agravem a situação ” económica, já que a economia mundial atravessa um momento “muito crítico". Importante, pediu aos membros do G7, é tomar medidas coordenadas para mitigar o impacto da guerra no Médio Oriente.

As reservas de petróleo mundiais estão a diminuir rapidamente. O alerta foi feito pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), esta segunda-feira, durante o encontro do G7. "Estão a esgotar-se muito rapidamente”, alertou Fatih Birol.

“É muito importante, quero sublinhar, que esta é u(...)

Birol, tal Kristalina Georgieva, participa na reunião dos ministros das Finanças do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com representação da União Europeia) em Paris.

A libertação de reservas estratégicas acrescentou 2,5 milhões de barris de petróleo por dia ao mercado, mas essas reservas “não são ilimitadas”, acrescentou.

Outro aviso de Birol é para o presente e futuro próximo: o início da época de sementeiras na primavera e a temporada de viagens de verão no hemisfério norte vão acelerar ainda mais a redução das reservas, já que trazem consigo um aumento do consumo de gasóleo, fertilizantes, combustível para aviação e gasolina.

Antes dos ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, detalhou o líder da AIE, existia um excedente significativo no mercado petrolífero e as reservas comerciais encontravam-se em níveis elevados. Mas já não é assim.

Na semana passada, escreve a Reuters, a AIE indicou que a oferta global de petróleo ficará abaixo da procura total ao longo deste ano. Antes do conflito no Médio Oriente tinha previsto um excedente para 2026.

Segundo o mais recente relatório mensal do mercado petrolífero, as reservas globais observadas registaram uma queda recorde em março e abril, diminuindo 246 milhões de barris. A AIE, que reúne 32 países membros, coordenou em março a maior libertação de reservas estratégicas alguma vez realizada, aprovando a disponibilização de 400 milhões de barris para estabilizar os mercados.

Até 8 de maio, já tinham sido libertados cerca de 164 milhões de barris.

No conjunto, a oferta mundial de petróleo deverá cair cerca de 3,9 milhões de barris por dia ao longo de 2026 devido ao conflito, revendo em baixa a previsão anterior, que apontava para uma redução de 1,5 milhões de barris diários.