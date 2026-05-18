- Noticiário das 19h
- 18 mai, 2026
-
Encontro G7
Reservas de petróleo vão esgotar-se numa questão de semanas, diz AIE
18 mai, 2026 - 16:45 • Ana Kotowicz com Reuters
Segundo o mais recente relatório mensal do mercado petrolífero, as reservas globais observadas registaram uma queda recorde em março e abril, diminuindo 246 milhões de barris.
As reservas de petróleo mundiais estão a diminuir rapidamente. O alerta foi feito pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), esta segunda-feira, durante o encontro do G7. "Estão a esgotar-se muito rapidamente”, alertou Fatih Birol.
Horas antes, foi Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, quem ligou os alarmes. Com cautela, deixou uma mensagem aos governos e bancos centrais: “Esta é uma posição política clara: não aplicar medidas que agravem a situação” económica, já que a economia mundial atravessa um momento “muito crítico". Importante, pediu aos membros do G7, é tomar medidas coordenadas para mitigar o impacto da guerra no Médio Oriente.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Reservas de petróleo a afundar
Economia
FMI pede cautela aos bancos centrais num momento “muito crítico” da economia mundial
“É muito importante, quero sublinhar, que esta é u(...)
Birol, tal Kristalina Georgieva, participa na reunião dos ministros das Finanças do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com representação da União Europeia) em Paris.
A libertação de reservas estratégicas acrescentou 2,5 milhões de barris de petróleo por dia ao mercado, mas essas reservas “não são ilimitadas”, acrescentou.
Outro aviso de Birol é para o presente e futuro próximo: o início da época de sementeiras na primavera e a temporada de viagens de verão no hemisfério norte vão acelerar ainda mais a redução das reservas, já que trazem consigo um aumento do consumo de gasóleo, fertilizantes, combustível para aviação e gasolina.
Antes dos ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, detalhou o líder da AIE, existia um excedente significativo no mercado petrolífero e as reservas comerciais encontravam-se em níveis elevados. Mas já não é assim.
Na semana passada, escreve a Reuters, a AIE indicou que a oferta global de petróleo ficará abaixo da procura total ao longo deste ano. Antes do conflito no Médio Oriente tinha previsto um excedente para 2026.
Segundo o mais recente relatório mensal do mercado petrolífero, as reservas globais observadas registaram uma queda recorde em março e abril, diminuindo 246 milhões de barris. A AIE, que reúne 32 países membros, coordenou em março a maior libertação de reservas estratégicas alguma vez realizada, aprovando a disponibilização de 400 milhões de barris para estabilizar os mercados.
Até 8 de maio, já tinham sido libertados cerca de 164 milhões de barris.
No conjunto, a oferta mundial de petróleo deverá cair cerca de 3,9 milhões de barris por dia ao longo de 2026 devido ao conflito, revendo em baixa a previsão anterior, que apontava para uma redução de 1,5 milhões de barris diários.
- Noticiário das 19h
- 18 mai, 2026
-