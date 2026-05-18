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Starmer não está a preparar saída da liderança do governo britânico

18 mai, 2026 - 08:11 • Reuters

As pesadas derrotas do Partido Trabalhista nas eleições de 7 de maio levaram quase um quarto dos deputados a pedir a saída, e dois rivais disputam abertamente a sucessão, o que tem inquietado os investidores, que fizeram subir os custos de financiamento do governo.

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O primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que se encontra sob intensa pressão para se demitir por parte do próprio Partido Trabalhista após uma série de maus resultados nas eleições locais, não vai definir um calendário para a saída, afirmou na segunda-feira o vice-primeiro-ministro, David Lammy.

As pesadas derrotas do Partido Trabalhista nas eleições de 7 de maio levaram quase um quarto dos deputados a pedir a saída, e dois rivais disputam abertamente a sucessão, o que tem inquietado os investidores, que fizeram subir os custos de financiamento do governo.

"Não haverá calendário para a saída", disse Lammy à Sky News, acrescentando que tinha falado com o primeiro-ministro duas vezes no domingo.

O deputado Wes Streeting, que se demitiu do cargo de ministro da Saúde na semana passada, afirmou no sábado que se candidataria a qualquer disputa formal pela liderança. O presidente da Câmara da Grande Manchester, Andy Burnham, está a tentar obter um lugar no parlamento que lhe permita também lançar um desafio.

Starmer afirmou repetidamente que tenciona lutar contra qualquer desafio à liderança. A disputa teria início se um deputado apresentasse 81 nomeações ao partido — o equivalente a 20% dos membros eleitos do Partido Trabalhista no parlamento.

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