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Estados Unidos
Três mortos em ataque contra centro islâmico em San Diego
18 mai, 2026 - 20:45 • Ricardo Vieira, com Reuters
Dois atiradores eram adolescentes e foram encontrados mortos. As autoridades estão a investigar o caso como um crime de ódio.
Três mortos é o balanço de um ataque registado esta segunda-feira contra um centro islâmico na cidade de San Diego, na Califórnia.
As vítimas mortais são adultos do sexo masculino, informou o chefe da Polícia de San Diego, Scott Wahl, em conferência de imprensa.
Um segurança da maior mesquita da região de San Diego está entre os mortos deste ataque. A ação do segurança terá sido fundamental para evitar uma tragédia ainda maior.
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Dois atiradores também morreram, segundo as autoridades. Os suspeitos eram adolescentes, de 17 e 19 anos, que foram encontrados mortos no interior de uma viatura. Terão cometido suicídio, mas a investigação continua.
A polícia recebeu o alerta pelas 11h43 (hora local). "Em quatro minutos os agentes chegaram ao local e encontraram três adultos mortos em frente ao centro islâmico", afirmou um porta-voz da polícia.
As autoridades receberam um aviso para disparos noutra rua daquela zona da cidade. Foi então que encontraram os dois adolescentes sem vida.
As autoridades estão a investigar o ataque contra o centro islâmico, em San Diego, como um crime de ódio.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, foi informado sobre o tiroteio que visou a mesquita.
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