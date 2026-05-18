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Trump adia ataque ao Irão previsto para 3.ª feira

18 mai, 2026 - 20:28

Numa publicação nas redes sociais, Donald Trump referiu que suspendeu a operação militar enquanto "decorrem negociações sérias".

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que decidiu adiar um ataque militar planeado contra o Irão, que estava previsto para terça-feira.

Numa publicação nas redes sociais, Donald Trump referiu que suspendeu a operação militar numa altura em que "decorrem negociações sérias".

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Donald Trump refere que adiou o ataque a pedido do emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

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O Presidente norte-americano acrescentou que, na opinião destes líderes, "enquanto grandes aliados, será alcançado um acordo muito aceitável para os Estados Unidos, bem como para todos os países do Médio Oriente e além".

"Este acordo incluirá, de forma crucial, nenhuma arma nuclear para o Irão", sublinha.

Donald Trump avisa que as forças armadas dos Estados Unidos estão preparadas para lançar um "assalto total e em larga escala contra o Irão", caso "não seja alcançado um acordo aceitável".

O Irão enviou uma nova proposta de paz aos Estados Unidos, com termos que parecem semelhantes a ofertas anteriormente rejeitadas por Washington, embora um alto responsável iraniano tenha declarado à agência Reuters na segunda-feira que os EUA suavizaram posições em algumas questões.

Uma fonte paquistanesa confirmou que Islamabad, que tem transmitido mensagens entre as partes envolvidas na guerra no Médio Oriente, partilhou a mais recente proposta com Washington. No entanto, a fonte sugeriu que o progresso tem sido difícil.

“As partes continuam a mudar os seus objetivos”, disse a fonte paquistanesa, acrescentando: “Não temos muito tempo.”

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