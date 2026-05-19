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Antigo primeiro-ministro espanhol Zapatero investigado por lavagem de dinheiro

19 mai, 2026 - 08:44 • João Malheiro

Esta terça-feira, decorrem buscas ao escritório de Rodríguez Zapatero e mais três escritórios comerciais.

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O antigo primeiro-ministro de Espanha José Luís Rodríguez Zapatero está a ser investigado por lavagem de dinheiro, tráfico de influências, crimes de organização criminosa e falsificação de documentos.

Segundo o "El País", o ex-chefe de Governo socialista está acusado no âmbito da investigação ao uso indevido do resgate público de 53 milhões de euros à companhia aérea Plus Ultra.

Esta terça-feira, decorrem buscas ao escritório de Rodríguez Zapatero e mais três escritórios comerciais. É a primeira vez que um antigo primeiro-ministro de Espanha é investigado por corrupção, apesar de estar a ser investigado por suspeitas de crimes já depois do período em que esteve no poder, entre 2004 e 2011.

O empresário Julio Martínez Martínez, amigo pessoal de Zapatero, também está sob investigação. Martínez Martínez criou uma consultoria chamada Análisis Relevante S.L. em fevereiro de 2020, que faturava a Plus Ultra e, por sua vez, pagou cerca de 460 mil euros ao ex-primeiro-ministro Zapatero por trabalhos de "consultoria global".

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