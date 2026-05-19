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Diretor de canal público da Moldávia demite-se por votos na Eurovisão

19 mai, 2026 - 12:45 • João Malheiro

Contestação percorreu as redes sociais, com centenas a exigir justificações para uma votação tão baixa do júri do país à atuação da Roménia.

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O diretor da Rádio e Televisão da Moldávia, a estação pública do país, demitiu-se depois de vários protestos contra os votos do país na Eurovisão deste ano.

Na final deste sábado, o júri moldavo atribuiu apenas três pontos à atuação da Roménia, algo que indignou muitos fãs, devido à proximidade cultural e geográfica entre os dois povos.

Segundo a Reuters, a contestação percorreu as redes sociais, com centenas a exigir justificações para uma votação tão baixa para o país vizinho, que apresentou o tema "Choke Me", de Alexandra Capitanescu. Em reação, Vlad Turcanu convocou uma conferência de imprensa relâmpago, em que assumiu a responsabilidade.

"Distanciamo-nos da votação do júri, mas continua a ser a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade em último caso, como líder desta instituição", refere.

O voto do público moldavo deu, precisamente, os 12 pontos máximos à Roménia. O júri da Moldávia deu 12 pontos à Polónia e dez pontos a Israel.

Os espectadores ficaram, ainda, indignados pelo facto de o júri da Moldávia não ter atribuído pontos à Ucrânia.

A Bulgária foi a grande vencedora da Eurovisão deste ano, com a atuação da música Bangaranga", da artista Dara. A canção venceu a votação do júri e a votação do público.

É a primeira vez que a Bulgária vence o Festival Eurovisão da Canção.

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