Ébola. Pelo menos 131 pessoas já morreram devido ao surto no Congo

O surto do vírus Ébola estará na origem da morte de pelo menos 131 pessoas na República Democrática do Congo (RDCongo), havendo 513 casos suspeitos, afirmou o ministro da Saúde congolês numa declaração na televisão nacional na segunda-feira à noite.

"Registámos cerca de 131 casos de morte" no total e "temos cerca de 513 casos suspeitos", disse o ministro da Saúde, Samuel Roger Kamba.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu no domingo um alerta de saúde internacional em resposta ao surto de ébola na RDCongo.

"As mortes que estamos a reportar são todas aquelas que identificámos na comunidade, sem necessariamente afirmar que todas estão ligadas ao ébola", esclareceu.

Poucas amostras foram testadas em laboratórios até à data e os números baseiam-se principalmente em casos suspeitos. O relatório anterior do Ministério da Saúde congolês indicava 91 mortes e 350 casos suspeitos.

O epicentro do surto localiza-se em Ituri, uma província no nordeste do Congo, na fronteira com o Uganda e o Sudão do Sul. Nesta região rica em ouro, ocorrem diariamente intensos movimentos populacionais relacionados com a atividade mineira.

O vírus já se espalhou para além das fronteiras de Ituri e da RDCongo.

Foram reportados casos suspeitos em Butembo, um centro de comércio localizado na província vizinha de Kivu do Norte, a cerca de 200 quilómetros do epicentro do surto, segundo Samuel Roger Kamba, que não adiantou mais pormenores. Foi também reportado um caso em Goma, uma importante cidade no leste do Congo controlada pelo grupo armado rebelde M23 e capital da província de Kivu do Norte.

"Infelizmente, o alerta foi tardio na comunidade porque havia a crença de que se tratava de uma doença mística e, por isso, os doentes não foram levados para o hospital", acrescentou Kamba.

O Ébola provoca uma febre hemorrágica altamente contagiosa. O vírus mortal já causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos.

O vírus ébola transmite-se através do contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

Segundo a OMS, o vírus apresenta uma taxa de mortalidade entre 25% e 90%.