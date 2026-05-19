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América Latina
EUA sancionam líderes políticos e militares cubanos
19 mai, 2026 - 01:44 • Reuters, com redação
"O regime cubano deu prioridade à sua ideologia comunista e ao enriquecimento pessoal em detrimento do bem-estar dos seus próprios cidadãos", lê-se num comunicado do Departamento de Estado norte-americano.
O governo dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou na segunda-feira sanções a 11 responsáveis cubanos à medida que a administração Trump intensifica a pressão sobre os dirigentes comunistas da ilha da América Latina.
Entre os acusados, conta-se a ministra das Comunicações do país, líderes militares e a principal agência de informações do Estado cubano.
Esta medida acontece cinco dias depois da visita do diretor da CIA para "desenvolver a cooperação bilateral" e dos EUA oferecerem ajuda humanitária adicional a Cuba no valor de 100 milhões, devido à crise energética e financeira que está a deixar 70% do país às escuras nas últimas semanas.
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“Durante mais de 60 anos, o regime cubano deu prioridade à sua ideologia comunista e ao enriquecimento pessoal em detrimento do bem-estar dos seus próprios cidadãos, permitindo simultaneamente a exploração de Cuba para operações estrangeiras de inteligência, militares e terroristas”, afirmou o Departamento de Estado norte-americano em comunicado.
Estados Unidos
CIA em Cuba para "desenvolver a cooperação bilateral"
O encontro aconteceu numa altura em que Cuba sofre(...)
Desde janeiro que Washington pressiona Cuba para abrir significativamente a sua economia e reformar o seu sistema político, aplicando novas sanções e fazendo até ameaças de intervenção militar.
De entre as medidas impostas pelos EUA a Cuba, destaca-se o embargo petrolífero, que praticamente impediu a chegada de crude importado à ilha, a par da mais recente ronda de sanções, com medidas secundárias de natureza extraterritorial.
A 2 de maio, Trump afirmou, durante um comício na Florida, que iria assumir o controlo de Cuba "quase imediatamente", acrescentando que tal acontecerá assim que a guerra contra o Irão terminar.
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