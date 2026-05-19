EUA sancionam líderes políticos e militares cubanos

O governo dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou na segunda-feira sanções a 11 responsáveis cubanos à medida que a administração Trump intensifica a pressão sobre os dirigentes comunistas da ilha da América Latina.

Entre os acusados, conta-se a ministra das Comunicações do país, líderes militares e a principal agência de informações do Estado cubano.

Esta medida acontece cinco dias depois da visita do diretor da CIA para "desenvolver a cooperação bilateral" e dos EUA oferecerem ajuda humanitária adicional a Cuba no valor de 100 milhões, devido à crise energética e financeira que está a deixar 70% do país às escuras nas últimas semanas.

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“Durante mais de 60 anos, o regime cubano deu prioridade à sua ideologia comunista e ao enriquecimento pessoal em detrimento do bem-estar dos seus próprios cidadãos, permitindo simultaneamente a exploração de Cuba para operações estrangeiras de inteligência, militares e terroristas”, afirmou o Departamento de Estado norte-americano em comunicado.

