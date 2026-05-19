Famílias sem notícias dos portugueses detidos por Israel pedem reunião a Seguro

Os familiares dos dois médicos portugueses detidos na segunda-feira pelas forças de defesa de Israel na flotilha que seguia para a Faixa de Gaza não conseguem comunicar com os ativistas.

Em entrevista à Renascença, a companheira de Gonçalo Dias – um dos dois médicos detidos –, Sofia Miranda, contou que só tem recebido notícias através da organização Gaza Freedom Flotilla.

"As notícias que eu tenho sabido têm sido através da organização da flotilha e do Gabinete de Emergência Consular em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se têm mostrado disponíveis para o que for preciso."

O momento de detenção aconteceu ao largo da Turquia e os portugueses estão agora no Porto de Ashdod, um dos principais portos de carga israelitas. Entre os detidos estarão também cidadãos britânicos e espanhóis.



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Sem previsão de regresso para os ativistas, Sofia Miranda revelou ainda que os familiares dos médicos Gonçalo Dias e Beatriz Bartilotti pediram uma audiência ao Presidente da República (PR), António José Seguro, que acontecerá esta quarta-feira pelas 15h00, caso a agenda do Chefe de Estado não sofra algum imprevisto.

"Procuramos explicar a nossa situação e preocupação ao Presidente da República e tentar perceber se há mais alguma informação ou algo que possamos fazer", esclareceu.