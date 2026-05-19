Filho de fundador da Mango suspeito de matar o pai, sai em liberdade sob fiança

O filho do fundador do grupo Mango foi detido esta terça-feira por suspeitas de homicídio do pai. Jonathan Andic foi ouvido num tribunal de Barcelona e pagou uma fiança de 1,16 milhões euros para sair em liberdade.



Isak Andic, criador do império de moda Mango, morreu em dezembro de 2024, depois de cair de um penhasco com mais de 100 metros de altura enquanto fazia uma caminhada com familiares, incluindo o filho, perto de Barcelona.

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A sua morte foi inicialmente considerada um acidente, mas a polícia da Catalunha anunciou posteriormente que estava a ser investigada como possível homicídio.

Esta terça-feira, o filho Jonathan Andic foi detido e ouvido em tribunal, onde manteve que a morte do pai se deveu a uma queda acidental quando passeavam numa zona montanhosa, de acordo com a imprensa espanhola.

De acordo com o testemunho de Jonathan Andic, o passeio familiar tinha como objetivo resolver um conflito pessoal que estava a afetar a relação entre pai e filho há algum tempo.