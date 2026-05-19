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Espanha
Filho de fundador da Mango suspeito de matar o pai, sai em liberdade sob fiança
19 mai, 2026 - 17:12 • Ricardo Vieira, com Reuters
Jonathan Andic foi ouvido num tribunal de Barcelona. Mantém que a morte do pai se deveu a uma queda acidental quando passeavam numa zona montanhosa.
O filho do fundador do grupo Mango foi detido esta terça-feira por suspeitas de homicídio do pai. Jonathan Andic foi ouvido num tribunal de Barcelona e pagou uma fiança de 1,16 milhões euros para sair em liberdade.
Isak Andic, criador do império de moda Mango, morreu em dezembro de 2024, depois de cair de um penhasco com mais de 100 metros de altura enquanto fazia uma caminhada com familiares, incluindo o filho, perto de Barcelona.
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A sua morte foi inicialmente considerada um acidente, mas a polícia da Catalunha anunciou posteriormente que estava a ser investigada como possível homicídio.
Esta terça-feira, o filho Jonathan Andic foi detido e ouvido em tribunal, onde manteve que a morte do pai se deveu a uma queda acidental quando passeavam numa zona montanhosa, de acordo com a imprensa espanhola.
De acordo com o testemunho de Jonathan Andic, o passeio familiar tinha como objetivo resolver um conflito pessoal que estava a afetar a relação entre pai e filho há algum tempo.
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A família reagiu aos últimos desenvolvimentos do caso que está a abalar Espanha. Um porta-voz reiterou que a família de Jonathan Andic confia na sua inocência.
“A cooperação tem sido e continuará a ser total”, afirmou o porta-voz da família, referindo-se a Jonathan.
A investigação mantém-se sob sigilo, disse um porta-voz da polícia.
Isak Andic, nascido em Istambul, mudou-se para a Catalunha, no nordeste de Espanha, na década de 1960, e fundou a Mango em 1984, transformando-a num grupo global considerado rival da Zara.
À data da sua morte, exercia funções de presidente não executivo da Mango, com um património estimado em 4,5 mil milhões de dólares, segundo a Forbes.
A empresa, sediada em Barcelona e não cotada em bolsa, registou vendas de 3,8 mil milhões de euros (4,4 mil milhões de dólares) em 2025.
Jonathan Andic e as suas duas irmãs detêm conjuntamente 95% da Mango, sendo os restantes 5% propriedade de Toni Ruiz, CEO e presidente desde 2023.
Ruiz tornou-se presidente do conselho de administração em janeiro de 2025, após a morte de Isak Andic. Jonathan Andic, que trabalhou anteriormente nas operações de retalho da Mango, foi nomeado vice-presidente do conselho.
A Mango recusou-se a comentar os mais recentes desenvolvimentos no caso da morte de Isak Andic.
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