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"Fizemos grandes progressos" com o Irão, diz JD Vance

19 mai, 2026 - 22:13 • Reuters

Vice-presidente dos Estados Unidos acredita que "os iranianos querem chegar a um acordo".

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O vice-presidente dos Estados Unidos disse esta terça-feira que há grandes progressos nas negociações com o Irão.

Os EUA e o regime de Teerão continuam em negociações para alcançar um acordo de paz, que permita a reabertura ao tráfego marítimo do Estreito de Ormuz, disse JD Vance, em declarações na Casa Branca.

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O “número dois” de Donald Trump afirma que nenhuma das partes deseja novos confrontos militares.

Achamos que fizemos grandes progressos. Acreditamos que os iranianos querem chegar a um acordo”, disse JD Vance.

O Presidente Donald Trump afirmou esta terça-feira que os Estados Unidos poderão atacar novamente o Irão e que esteve a uma hora de ordenar uma operação antes de a adiar.

Trump fez estas declarações um dia depois de ter anunciado a suspensão de uma retoma planeada das hostilidades, na sequência de uma nova proposta de Teerão para acabar com a guerra entre os Estados Unidos e Israel.

“Estive a uma hora de tomar a decisão de avançar hoje”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

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