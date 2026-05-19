Gronelândia reafirma "linha vermelha" após reunião com enviado de Trump

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, reafirmou na segunda-feira a “linha vermelha” ao recusar negociar com os Estados Unidos da América (EUA), indicando que a administração norte-americana mantém a sua posição, após uma reunião com o enviado norte-americano à ilha.

“Foi uma reunião construtiva, na qual pudemos dialogar num espírito cordial e com grande respeito mútuo”, afirmou Nielsen aos jornalistas, após o primeiro encontro com o representante dos EUA, o governador da Louisiana, Jeff Landry.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O chefe do Governo do país reiterou, contudo, que o território não está disponível para negociação com Washington.

“Reiteramos claramente que o povo gronelandês não está à venda e que os gronelandeses têm o direito à autodeterminação. Este não é um assunto para negociação”, declarou.

Segundo Nielsen, “esta reunião não mostrou qualquer sinal de que algo tenha mudado” na posição norte-americana.