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Dinamarca
Gronelândia reafirma "linha vermelha" após reunião com enviado de Trump
19 mai, 2026 - 00:54 • Lusa
Chefe do Governo gronelandês reiterou que o território não está disponível para negociação com Washington. "O povo gronelandês não está à venda."
O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, reafirmou na segunda-feira a “linha vermelha” ao recusar negociar com os Estados Unidos da América (EUA), indicando que a administração norte-americana mantém a sua posição, após uma reunião com o enviado norte-americano à ilha.
“Foi uma reunião construtiva, na qual pudemos dialogar num espírito cordial e com grande respeito mútuo”, afirmou Nielsen aos jornalistas, após o primeiro encontro com o representante dos EUA, o governador da Louisiana, Jeff Landry.
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O chefe do Governo do país reiterou, contudo, que o território não está disponível para negociação com Washington.
“Reiteramos claramente que o povo gronelandês não está à venda e que os gronelandeses têm o direito à autodeterminação. Este não é um assunto para negociação”, declarou.
Segundo Nielsen, “esta reunião não mostrou qualquer sinal de que algo tenha mudado” na posição norte-americana.
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Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Mute Egede, afirmou que as posições das duas partes permanecem inalteradas.
“O nosso ponto de partida não mudou. Temos a nossa linha vermelha. O ponto de partida dos americanos também não mudou”, disse Egede, acrescentando que os contactos com Washington decorrem exclusivamente através do grupo de trabalho criado entre Dinamarca, Gronelândia e Estados Unidos.
“As discussões estão a decorrer dentro do grupo de trabalho. Não teremos discussões paralelas”, salientou Egede.
Jeff Landry chegou a Nuuk no domingo para uma visita de vários dias, durante a qual participará no fórum económico “Future Greenland”, que decorre esta segunda-feira e terça-feira na capital groenlandesa.
O enviado norte-americano deverá ainda participar na inauguração do novo consulado dos EUA na ilha.
A visita ocorre após meses de tensão diplomática motivada pelas declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que manifestou a intenção de “assumir o controlo” da ilha ártica, estratégica devido à sua posição geográfica e aos recursos naturais.
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