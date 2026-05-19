Guerra no Irão. Senado dá primeiro passo para limitar poderes de Trump

O Presidente norte-americano sofreu esta terça-feira uma derrota no Senado, numa votação que – em último caso – poderá obrigar Donald Trump a necessitar de luz verde do Congresso para continuar a guerra contra o Irão.

O Senado dos Estados Unidos aprovou, por 50 votos a favor e 47 contra, uma resolução sobre os poderes de guerra do Presidente, com alguns republicanos a juntarem-se à oposição democrata.

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O resultado foi uma vitória para os legisladores que defendem que é o Congresso, e não o Presidente, quem deve ter o poder de enviar tropas para a guerra, conforme estabelece a Constituição.

No entanto, tratou-se apenas de uma votação processual, e a resolução ainda terá de ultrapassar obstáculos significativos antes de entrar em vigor.

Mesmo que passe no Senado, a resolução terá de ser aprovada pela Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, e obter uma maioria de dois terços em ambas as câmaras para sobreviver a um veto de Trump.