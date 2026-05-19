Ouvir
  • Edição da Noite
  • 20 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Irão. Senado dá primeiro passo para limitar poderes de Trump

19 mai, 2026 - 23:58 • Ricardo Vieira, com Reuters

Vitória para os legisladores que defendem que é o Congresso, e não o Presidente, quem deve ter o poder de enviar tropas para a guerra, conforme estabelece a Constituição.

A+ / A-

O Presidente norte-americano sofreu esta terça-feira uma derrota no Senado, numa votação que – em último caso – poderá obrigar Donald Trump a necessitar de luz verde do Congresso para continuar a guerra contra o Irão.

O Senado dos Estados Unidos aprovou, por 50 votos a favor e 47 contra, uma resolução sobre os poderes de guerra do Presidente, com alguns republicanos a juntarem-se à oposição democrata.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O resultado foi uma vitória para os legisladores que defendem que é o Congresso, e não o Presidente, quem deve ter o poder de enviar tropas para a guerra, conforme estabelece a Constituição.

No entanto, tratou-se apenas de uma votação processual, e a resolução ainda terá de ultrapassar obstáculos significativos antes de entrar em vigor.

Mesmo que passe no Senado, a resolução terá de ser aprovada pela Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, e obter uma maioria de dois terços em ambas as câmaras para sobreviver a um veto de Trump.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 20 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)