- Edição da Noite
- 20 mai, 2026
-
Guerra no Irão. Senado dá primeiro passo para limitar poderes de Trump
19 mai, 2026 - 23:58 • Ricardo Vieira, com Reuters
Vitória para os legisladores que defendem que é o Congresso, e não o Presidente, quem deve ter o poder de enviar tropas para a guerra, conforme estabelece a Constituição.
O Presidente norte-americano sofreu esta terça-feira uma derrota no Senado, numa votação que – em último caso – poderá obrigar Donald Trump a necessitar de luz verde do Congresso para continuar a guerra contra o Irão.
O Senado dos Estados Unidos aprovou, por 50 votos a favor e 47 contra, uma resolução sobre os poderes de guerra do Presidente, com alguns republicanos a juntarem-se à oposição democrata.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O resultado foi uma vitória para os legisladores que defendem que é o Congresso, e não o Presidente, quem deve ter o poder de enviar tropas para a guerra, conforme estabelece a Constituição.
No entanto, tratou-se apenas de uma votação processual, e a resolução ainda terá de ultrapassar obstáculos significativos antes de entrar em vigor.
Mesmo que passe no Senado, a resolução terá de ser aprovada pela Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, e obter uma maioria de dois terços em ambas as câmaras para sobreviver a um veto de Trump.
- Edição da Noite
- 20 mai, 2026
-