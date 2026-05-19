Maria Luís Albuquerque considera "muito justo" prémio a Cavaco Silva

A comissária europeia Maria Luís Albuquerque considerou "muito justo" o prémio europeu atribuído esta terça-feira no Parlamento Europeu ao antigo primeiro-ministro e antigo Presidente Aníbal Cavaco Silva, "que foi sempre um europeísta convicto".

Em declarações aos jornalistas em Estrasburgo (França), após a cerimónia de entrega da recém-criada Ordem Europeia do Mérito, a comissária portuguesa, responsável pelos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos no executivo liderado por Ursula von der Leyen, começou por considerar "absolutamente justo" Cavaco Silva figurar entre os primeiros laureados.

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"O professor Cavaco Silva foi sempre um europeísta convicto"

"Eu recordo que o tempo em que o professor Cavaco Silva foi primeiro-ministro foi aquele em que Portugal mais cresceu, foram os primeiros anos da nossa adesão às então Comunidades Europeias, e esses anos foram profundamente transformadores para o país", destacou.

"Eu tenho essa memória vivida do que era o país antes, da transformação desses anos e do legado que ficou. E é também verdade que o professor Cavaco Silva foi sempre um europeísta convicto [...] trabalhando sempre de forma ativa e sempre fazendo com que a voz de Portugal fosse ouvida, respeitada e fosse uma parte relevante nestas discussões, pelo que é claramente um prémio muito justo", completou a antiga ministra das Finanças.

Na cerimónia de entrega da primeira distinção europeia concedida pelas instituições da UE a indivíduos (e não organizações) que deram contributos excecionais para a unidade europeia, a democracia e os valores fundamentais consagrados nos Tratados da União, estiveram presentes 13 dos 20 laureados.

A Ordem é composta por três níveis de distinção crescente - membro, membro honorável e membro distinto -, tendo a mais alta distinção (também denominada insigne) sido atribuída a Angela Merkel e Lech Walesa, ambos presentes em Estrasburgo, e ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que não marcou presença. Cavaco Silva foi laureado como membro honorável.

Na entrega da distinção a Cavaco Silva -- que recebeu a medalha das mãos da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen --, o louvor foi lido pelo antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso, um dos membros do comité de seleção responsável pela nomeação dos membros da Ordem.

Durão Barroso justificou a atribuição da Ordem de Mérito a Cavaco Silva "pela sua liderança como primeiro-ministro e como Presidente durante as primeiras décadas de Portugal como membro das Comunidade Europeias e da UE, pelo seu contributo para as negociações relativas ao Ato Único Europeu, ao Tratado de Maastricht e ao Tratado de Lisboa, pelo reforço da legitimidade democrática no âmbito do projeto europeu e pelo seu contributo para uma Europa mais forte e mais unida".