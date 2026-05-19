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Polémica
Noivas acusam maridos de violação no programa "Casados à Primeira Vista" do Reino Unido
19 mai, 2026 - 00:13 • Catarina Magalhães
Entre as acusações, uma mulher disse ter sido violada e ameaçada pelo marido do programa. "Se eu contasse a alguém o que tinha acontecido, ele mandava alguém atirar-me com ácido para cima". O canal sabia das alegadas violações desde abril.
Duas mulheres afirmaram terem sido violadas enquanto participantes do "Casados à Primeira Vista" do Reino Unido pelos maridos do programa, avançou esta segunda-feira a estação britânica "BBC".
Uma outra mulher alegou ter sido submetida a um ato sexual não consentido durante as gravações do programa.
Transmitida no programa de investigação "Panorama" do canal BBC, esta denúncia revela ainda que as três mulheres acreditam que a produção do Channel 4 (estação televisiva que transmite o programa) não fez o suficiente para as proteger.
No Reino Unido, violação é um crime público.
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Entre as acusações, uma mulher disse ter sido violada e ameaçada pelo marido do programa. "Se eu contasse a alguém o que tinha acontecido, ele mandava alguém atirar-me com ácido para cima."
A segunda mulher informou o canal antes de um episódio ser emitido e já a terceira acusou o marido do programa de comportamento sexual impróprio.
Apesar de ter afirmado que não havia provas para confirmar as denúncias, o Channel 4 anunciou a retirada de todos os episódios da temporada atual e das anteriores das plataformas de streaming, bem como dos canais televisivos.
Em entrevista à "Sky News", o canal reconheceu que se tratam de "alegações muito graves de má conduta", mas resiste comentar nem divulgar detalhes para "proteger a privacidade dos participantes".
“Em abril, o Channel 4 tomou conhecimento das alegações graves de má conduta contra um pequeno número de antigos participantes, alegações essas que, segundo entendemos, foram negadas pelos envolvidos", insistiu em comunicado, acrescentando que já tinha encomendado, na época, uma "revisão externa de bem-estar".
Já a diretora-executiva do Channel 4, Priya Dogra, reforçou que "o bem-estar dos nossos participantes é sempre de extrema importância".
Em reação, o diretor de conteúdos do Channel 4, Ian Katz, disse só responder às alegações "muito graves" depois de ver o documentário da BBC.
Os advogados da produtora referiram que a empresa agiu imediatamente quando recebeu a acusação.
Perante a notícia, o novo organismo de supervisão da indústria de entretenimento britânico avaliou o programa com "níveis elevados de risco" de segurança.
Apesar de esta se tratar de uma edição britânica, o "Casados à Primeira Vista" é um formato de entretenimento internacional, com várias edições até em Portugal nos últimos anos, e tem como objetivo "casar" completos desconhecidos sem papéis legais.
O resto dos episódios desenrola na "lua de mel" e nos episódios diários da rotina dos casais, avaliando a compatibilidade entre os pares.
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