Noivas acusam maridos de violação no programa "Casados à Primeira Vista" do Reino Unido

Duas mulheres afirmaram terem sido violadas enquanto participantes do "Casados à Primeira Vista" do Reino Unido pelos maridos do programa, avançou esta segunda-feira a estação britânica "BBC".

Uma outra mulher alegou ter sido submetida a um ato sexual não consentido durante as gravações do programa.

Transmitida no programa de investigação "Panorama" do canal BBC, esta denúncia revela ainda que as três mulheres acreditam que a produção do Channel 4 (estação televisiva que transmite o programa) não fez o suficiente para as proteger.

No Reino Unido, violação é um crime público.

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Entre as acusações, uma mulher disse ter sido violada e ameaçada pelo marido do programa. "Se eu contasse a alguém o que tinha acontecido, ele mandava alguém atirar-me com ácido para cima."

A segunda mulher informou o canal antes de um episódio ser emitido e já a terceira acusou o marido do programa de comportamento sexual impróprio.

Apesar de ter afirmado que não havia provas para confirmar as denúncias, o Channel 4 anunciou a retirada de todos os episódios da temporada atual e das anteriores das plataformas de streaming, bem como dos canais televisivos.

Em entrevista à "Sky News", o canal reconheceu que se tratam de "alegações muito graves de má conduta", mas resiste comentar nem divulgar detalhes para "proteger a privacidade dos participantes".