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Paris investiga abusos e maus-tratos em dezenas de creches e escolas

19 mai, 2026 - 18:32 • Ricardo Vieira, com agências

Presidente da Câmara de Paris anunciou a suspensão de dezenas de funcionários e prometeu erradicar este tipo de violência.

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O Ministério Público de Paris abriu uma investigação a alegados maus-tratos e abusos contra crianças em dezenas de creches e escolas primárias.

Os abusos terão, alegadamente, sido cometidos por pessoal não docente contratado pela autarquia da capital francesa, segundo a procuradora-geral de Paris, Laure Beccuau.

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A investigação abrange um total de 84 jardins de infância, 10 creches e 20 escolas primárias e foi desencadeada após denúncias de vários encarregados de educação.

Nos últimos meses, vários pais denunciaram alegados comportamentos abusivos por parte de supervisores responsáveis pelas crianças durante o recreio ou antes da recolha pelos encarregados de educação. Em causa estão maus-tratos físicos e, em alguns casos, abusos sexuais.

O presidente da Câmara de Paris, o socialista Emmanuel Grégoire, anunciou dezenas de suspensões e prometeu erradicar este tipo de violência.

A cidade de Paris suspendeu, nos primeiros três meses de 2026, um total de 78 auxiliares educativos, dos quais 31 eram suspeitos de abuso sexual, segundo o autarca.

Emmanuel Grégoire comprometeu-se a reforçar os mecanismos de verificação dos candidatos a monitores de recreio e a melhorar a formação dos novos profissionais, incluindo procedimentos para sinalização de suspeitas de maus-tratos.

Cinco pessoas já foram notificadas para comparecer em tribunal, indicou a procuradora-geral de Paris.

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