Polícia inglesa contacta Channel 4 após denúncias de violação no "Casados à Primeira Vista"

A Polícia Metropolitana de Londres está em contacto com o Channel 4 após as denúncias de noivas de violação no "Casados à Primeira Vista" do Reino Unido, avançou a estação britânica "BBC". As autoridades locais estão ainda a apelar para que "qualquer pessoa que acredite ter sido vítima de agressão sexual" no programa a entrar em contacto com as autoridades. “Continuamos a encorajar qualquer pessoa que acredite ter sido vítima de agressão sexual, independentemente do tempo que tenha passado desde os acontecimentos, a entrar em contacto connosco.”

A polícia londrina confirmou que ainda não recebeu quaisquer denúncias criminais relacionadas com o caso. No Reino Unido, violação é um crime público.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Uma investigação "Panorama" do canal BBC, transmitida na segunda-feira, revelou alegações de que duas mulheres terão sido violadas pelos maridos do programa e uma outra alegou ter sido submetida a um ato sexual não consentido durante as gravações do programa.

As três mulheres acreditam que a produção do Channel 4 (estação televisiva que transmite o programa) não fez o suficiente para as proteger. Perante a notícia, a polícia inglesa entrou em contacto com as equipas de produção do "reality show" para “garantir que qualquer pessoa com quem tenham falado saiba como apresentar denúncias de natureza criminal”. Já o porta-voz do primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que "estas são alegações extremamente preocupantes e graves", acrescentando que, "sempre que se verifiquem irregularidades ou criminalidade, deve haver consequências e medidas adequadas para garantir que isto nunca mais volte a acontecer.” Entre as acusações, uma mulher disse ter sido violada e ameaçada pelo marido do programa. "Se eu contasse a alguém o que tinha acontecido, ele mandava alguém atirar-me com ácido para cima." A segunda mulher informou o canal antes de um episódio ser emitido e já a terceira acusou o marido do programa de comportamento sexual impróprio. Apesar de ter afirmado que não havia provas para confirmar as denúncias, o Channel 4 anunciou a retirada de todos os episódios da temporada atual e das anteriores das plataformas de streaming, bem como dos canais televisivos.