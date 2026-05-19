- Noticiário das 22h
- 19 mai, 2026
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Reino Unido
Polícia inglesa contacta Channel 4 após denúncias de violação no "Casados à Primeira Vista"
19 mai, 2026 - 22:16 • Catarina Magalhães
Apesar de o canal saber das alegadas violações desde abril, a polícia confirmou que não tinha recebido quaisquer denúncias. Entre as acusações, uma mulher disse ter sido violada e ameaçada pelo marido do programa: "ele mandava alguém atirar-me com ácido para cima".
A Polícia Metropolitana de Londres está em contacto com o Channel 4 após as denúncias de noivas de violação no "Casados à Primeira Vista" do Reino Unido, avançou a estação britânica "BBC".
As autoridades locais estão ainda a apelar para que "qualquer pessoa que acredite ter sido vítima de agressão sexual" no programa a entrar em contacto com as autoridades.
“Continuamos a encorajar qualquer pessoa que acredite ter sido vítima de agressão sexual, independentemente do tempo que tenha passado desde os acontecimentos, a entrar em contacto connosco.”
A polícia londrina confirmou que ainda não recebeu quaisquer denúncias criminais relacionadas com o caso.
No Reino Unido, violação é um crime público.
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Uma investigação "Panorama" do canal BBC, transmitida na segunda-feira, revelou alegações de que duas mulheres terão sido violadas pelos maridos do programa e uma outra alegou ter sido submetida a um ato sexual não consentido durante as gravações do programa.
Polémica
Noivas acusam maridos de violação no programa "Casados à Primeira Vista" do Reino Unido
Entre as acusações, uma mulher disse ter sido viol(...)
As três mulheres acreditam que a produção do Channel 4 (estação televisiva que transmite o programa) não fez o suficiente para as proteger.
Perante a notícia, a polícia inglesa entrou em contacto com as equipas de produção do "reality show" para “garantir que qualquer pessoa com quem tenham falado saiba como apresentar denúncias de natureza criminal”.
Já o porta-voz do primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que "estas são alegações extremamente preocupantes e graves", acrescentando que, "sempre que se verifiquem irregularidades ou criminalidade, deve haver consequências e medidas adequadas para garantir que isto nunca mais volte a acontecer.”
Entre as acusações, uma mulher disse ter sido violada e ameaçada pelo marido do programa. "Se eu contasse a alguém o que tinha acontecido, ele mandava alguém atirar-me com ácido para cima."
A segunda mulher informou o canal antes de um episódio ser emitido e já a terceira acusou o marido do programa de comportamento sexual impróprio.
Apesar de ter afirmado que não havia provas para confirmar as denúncias, o Channel 4 anunciou a retirada de todos os episódios da temporada atual e das anteriores das plataformas de streaming, bem como dos canais televisivos.
Já a empresa de viagens Tui informou a emissora britânica que irá suspender o patrocínio ao programa.
Em entrevista à "Sky News", um responsável do canal reconheceu que se tratam de "alegações muito graves de má conduta", mas preferiu não comentar nem divulgar detalhes para "proteger a privacidade dos participantes".
“Em abril, o Channel 4 tomou conhecimento das alegações graves de má conduta contra um pequeno número de antigos participantes, alegações essas que, segundo entendemos, foram negadas pelos envolvidos", insistiu em comunicado, acrescentando que já tinha encomendado, na época, uma "revisão externa de bem-estar".
Já a diretora-executiva do Channel 4, Priya Dogra, reforçou que "o bem-estar dos nossos participantes é sempre de extrema importância".
Perante a notícia, o organismo de supervisão da indústria de entretenimento e informação britânicas, Ofcom, avaliou o programa com "níveis elevados de risco" de segurança.
Apesar de esta se tratar de uma edição britânica, o "Casados à Primeira Vista" é um formato de entretenimento internacional, com várias edições até em Portugal nos últimos anos, e tem como objetivo "casar" completos desconhecidos sem papéis legais.
O resto dos episódios desenrola na "lua de mel" e nos episódios diários da rotina dos casais, avaliando a compatibilidade entre os pares.
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