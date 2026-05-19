Recuperados mais dois corpos de mergulhadores italianos desaparecidos nas Maldivas

Foram recuperados mais dois corpos dos mergulhadores italianos desaparecidos no mar das Maldivas. A confirmação foi feita esta terça-feira por um porta-voz do Governo do país asiático. Os trabalhos para retirar os corpos de outras duas vítimas, localizados na véspera, prosseguem. A previsão do Governo é que os dois corpos ainda desaparecidos sejam recuperados na quarta-feira. Os mergulhadores integravam um grupo de cinco pessoas, todas italianas, que entrou, na semana passada, numa gruta de águas profundas. O corpo de um dos elementos do grupo — Gianluca Benedetti, o instrutor de mergulho — tinha sido recuperado na sexta-feira. Já depois disso, um membro da equipa de socorro morreu, no sábado, ao tentar recuperar os restantes mergulhadores. Foi vítima de doença de descompressão e as buscas foram suspensas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os dois corpos agora encontrados foram elevados até aos 30 metros de profundidade por uma equipa especializada de mergulhadores finlandeses, que se juntou esta semana às operações de busca. Chegaram na segunda-feira e, nesse mesmo dia, as quatro vítimas foram localizadas. A partir do ponto a que o corpo foi elevado, mergulhadores das Maldivas e elementos da polícia concluíram a recuperação até à superfície, explicou o porta-voz governamental Mohamed Hussain Shareef, citado pela Reuters. Recuperados os corpos de um homem e de uma mulher

“As identidades ainda não foram confirmadas, mas sabemos que foram recuperados os corpos de um homem e de uma mulher”, afirmou Shareef. Além do guia, o único outro homem do grupo era o biólogo marinho Federico Gualtieri, um recém-licenciado.

O grupo era ainda composto pela investigadora Monica Montefalcone, a sua filha, Giorgia Sommacal (estudante), e a investigadora Muriel Oddenino. Monica Montefalcone, de 51 anos, era professora da Universidade de Génova e presença habitual em mergulhos científicos nas águas das Maldivas, nação tropical asiática, situada no Oceano Índico, composta por 26 atóis. Também Muriel Oddenino pertencia a uma equipa da Universidade de Génova, e estavam ambas nas Maldivas numa missão científica oficial. O objetivo era estudar ecossistemas marinhos e os efeitos das alterações climáticas na biodiversidade tropical. Giorgia e Federico não participavam na missão científica e o acidente aconteceu durante um mergulho que não fazia parte do programa científico, esclareceu a Universidade de Génova.

As autoridades das Maldivas, segundo avança a Reuters, estão a investigar vários fatores que poderão ter contribuído para o acidente — o mais mortífero de sempre relacionado com mergulho no país — incluindo a possibilidade de os mergulhadores terem descido a profundidades muito superiores às previstas.