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Surfista espanhol morre afogado nas Maldivas

19 mai, 2026 - 01:30 • Catarina Magalhães

Este é o terceiro incidente com turistas em pouco mais de um mês na ilha.

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Um turista espanhol, de 53 anos, morreu na segunda-feira enquanto surfava em Gaafu Dhaalu Atoll, no sul das Maldivas, avançou o "El País".

Depois de viajar num barco turístico à procura das ondas perfeitas no arquipélago, o surfista afogou-se e foi levado para as urgências pelos socorristas locais, mas acabou por morrer no hospital.

As autoridades locais estão a investigar as circunstâncias do afogamento.

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Este é o terceiro incidente com turistas estrangeiros em pouco mais de um mês nas Maldivas, confirmou a polícia local.

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Na semana passada, cinco mergulhadores italianos morreram em mergulho e um socorrista maldivo também morreu ao tentar recuperar os corpos das outras quatro vítimas.

Já a 11 de abril, outro cidadão espanhol perdeu uma perna após ter sido atacado por um tubarão-tigre durante a sua lua de mel.

Esta ilha tropical é conhecida pelos entusiastas de surf. As Maldivas estão no coração do Oceano Índico, entre Sri Lanka e Índia.

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