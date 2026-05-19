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Investigação
Surfista espanhol morre afogado nas Maldivas
19 mai, 2026 - 01:30 • Catarina Magalhães
Este é o terceiro incidente com turistas em pouco mais de um mês na ilha.
Um turista espanhol, de 53 anos, morreu na segunda-feira enquanto surfava em Gaafu Dhaalu Atoll, no sul das Maldivas, avançou o "El País".
Depois de viajar num barco turístico à procura das ondas perfeitas no arquipélago, o surfista afogou-se e foi levado para as urgências pelos socorristas locais, mas acabou por morrer no hospital.
As autoridades locais estão a investigar as circunstâncias do afogamento.
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Este é o terceiro incidente com turistas estrangeiros em pouco mais de um mês nas Maldivas, confirmou a polícia local.
Acidente
Corpos de quatro mergulhadores italianos localizados nas Maldivas
Depois de encontrada a primeira vítima, um membro (...)
Na semana passada, cinco mergulhadores italianos morreram em mergulho e um socorrista maldivo também morreu ao tentar recuperar os corpos das outras quatro vítimas.
Já a 11 de abril, outro cidadão espanhol perdeu uma perna após ter sido atacado por um tubarão-tigre durante a sua lua de mel.
Esta ilha tropical é conhecida pelos entusiastas de surf. As Maldivas estão no coração do Oceano Índico, entre Sri Lanka e Índia.
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