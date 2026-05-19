Xi Jinping disse a Trump que Putin poderá arrepender-se da invasão da Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, terá dito a Donald Trump, durante os encontros realizados na semana passada em Pequim, que Vladimir Putin poderá acabar por se arrepender da invasão da Ucrânia.

A notícia é avançada pelo jornal norte-americano Financial Times, que cita várias fontes familiarizadas com a avaliação dos Estados Unidos sobre a cimeira entre líderes.

A observação terá surgido durante uma conversa mais alargada sobre a guerra na Ucrânia. As fontes indicam que, durante esse encontro, Trump terá defendido uma união de forças entre os Estados Unidos, a Rússia e a China contra o Tribunal Penal Internacional.

As declarações de Xi Jinping sobre a invasão russa da Ucrânia, iniciada em 2022, mostram uma posição mais explícita do que aquela que o líder chinês adotou em encontros anteriores. Fonte com conhecimento de reuniões passadas entre Xi e o ex-presidente norte-americano Joe Biden, citada pelo Financial Times, indicou que, apesar de terem existido conversas abertas sobre a guerra e a relação com Moscovo, o Presidente chinês nunca tinha feito uma avaliação direta sobre Vladimir Putin ou sobre o conflito.

O jornal norte-americano terá contactado a embaixada chinesa em Washington e a Casa Branca, mas não obteve qualquer comentário.

A informação surge numa altura em que Putin se prepara para visitar a China, onde se reúne com Xi Jinping, esta terça-feira. O encontro, que se prolonga até quarta-feira, acontece uma semana depois de Donald Trump ter sido recebido em Pequim pelo líder chinês.

Antes do encontro com o Presidente chinês, Vladimir Putin disse, num discurso divulgado em vídeo, que a Rússia e a China estão prontas para se apoiarem mutuamente numa vasta gama de questões, tais como a unidade nacional e a proteção da soberania.

O líder russo referiu ainda que a amizade entre as potências não visa ninguém em particular, mas sim a paz e a prosperidade.