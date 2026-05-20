Conspiração para matar norte-americanos. EUA acusam Raul Castro

O ex-presidente cubano Raul Castro, de 94 anos, foi formalmente acusado nos Estados Unidos por homicídio e conspiração. A decisão judicial foi conhecida esta quarta-feira.



O irmão de Fidel Castro é suspeito de um crime de conspiração para matar cidadãos norte-americanos, quatro crimes de homicídio e dois crimes de destruição de aeronaves, de acordo com os registos judiciais do tribunal federal de Miami.

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Outras cinco pessoas também foram constituídas arguidas no caso pela justiça norte-americana.

Um responsável do Departamento de Justiça dos EUA disse, na semana passada, que as acusações esperadas contra Raul Castro se baseiam num incidente de 1996, em que aviões cubanos abateram aeronaves operadas por um grupo de exilados cubanos.

O processo surge num contexto em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, tem defendido uma mudança de regime em Cuba, onde os comunistas estão no poder desde que Fidel Castro liderou a revolução de 1959.