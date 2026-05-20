Diretor-geral da OMS alerta para propagação da epidemia de Ébola e justifica emergência

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, justificou na terça-feira que declarou como emergência de saúde pública de importância internacional a atual epidemia de Ébola na África Central, antes de convocar o comité de emergência, pela escala e velocidade de propagação da doença. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), falava perante o comité de emergência e, no seu discurso, justificou que tomou a medida de declaração de emergência, no domingo, “em conformidade com o Artigo 12.º do Regulamento Sanitário Internacional, após consultar os ministros da Saúde” da República Democrática do Congo (RDCongo) e Uganda. Após as conversações, concluíram que “a escala e a velocidade da epidemia exigiam uma ação urgente”, acrescentou Ghebreyesus. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o diretor-geral da OMS, até ao momento, foram confirmados 30 casos na RDCongo – nação vizinha de Angola – na província de Ituri, no nordeste do país, que enfrenta também um conflito com vários grupos rebeldes, nomeadamente o Movimento 23 de Março (M23).

O Uganda também informou a OMS de dois casos confirmados na capital, Kampala, incluindo uma morte, entre dois indivíduos que viajaram a partir da RDCongo, sua nação vizinha. “Existem vários fatores que justificam uma séria preocupação quanto ao potencial de maior propagação e de mais mortes”, alertou, enumerando esses fatores. Primeiro, além dos casos confirmados, existem mais de 500 casos suspeitos e 130 mortes. Segundo, foram registados casos em áreas urbanas, incluindo Kampala, a cidade de Goma na RDCongo e Bunia, que é uma grande cidade, prosseguiu. Terceiro, foram registadas mortes entre profissionais de saúde, o que indica uma transmissão associada aos cuidados de saúde, alertou. Quarto, existe um movimento populacional significativo na área, nomeadamente na província de Ituri, que é altamente insegura, explicou. Por fim, disse ainda que esta epidemia é provocada pelo vírus Bundibugyo, uma espécie de vírus Ébola para a qual não existem vacinas nem tratamentos terapêuticos. A OMS tem uma equipa no terreno a apoiar as autoridades nacionais na resposta e mobilizou pessoal, mantimentos, equipamentos e fundos, anunciou.