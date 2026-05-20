Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 20 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde Pública

Diretor-geral da OMS alerta para propagação da epidemia de Ébola e justifica emergência

20 mai, 2026 - 00:34 • Lusa

“A escala e a velocidade da epidemia exigiam uma ação urgente”, explicou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A+ / A-

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, justificou na terça-feira que declarou como emergência de saúde pública de importância internacional a atual epidemia de Ébola na África Central, antes de convocar o comité de emergência, pela escala e velocidade de propagação da doença.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), falava perante o comité de emergência e, no seu discurso, justificou que tomou a medida de declaração de emergência, no domingo, “em conformidade com o Artigo 12.º do Regulamento Sanitário Internacional, após consultar os ministros da Saúde” da República Democrática do Congo (RDCongo) e Uganda.

Após as conversações, concluíram que “a escala e a velocidade da epidemia exigiam uma ação urgente”, acrescentou Ghebreyesus.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o diretor-geral da OMS, até ao momento, foram confirmados 30 casos na RDCongo – nação vizinha de Angola – na província de Ituri, no nordeste do país, que enfrenta também um conflito com vários grupos rebeldes, nomeadamente o Movimento 23 de Março (M23).

Ébola. Governo desaconselha "viagens não essenciais" à RD Congo

Ébola. Governo desaconselha "viagens não essenciais" à RD Congo

País africano regista mais de 100 mortes suspeitas(...)

O Uganda também informou a OMS de dois casos confirmados na capital, Kampala, incluindo uma morte, entre dois indivíduos que viajaram a partir da RDCongo, sua nação vizinha.

“Existem vários fatores que justificam uma séria preocupação quanto ao potencial de maior propagação e de mais mortes”, alertou, enumerando esses fatores.

Primeiro, além dos casos confirmados, existem mais de 500 casos suspeitos e 130 mortes. Segundo, foram registados casos em áreas urbanas, incluindo Kampala, a cidade de Goma na RDCongo e Bunia, que é uma grande cidade, prosseguiu. Terceiro, foram registadas mortes entre profissionais de saúde, o que indica uma transmissão associada aos cuidados de saúde, alertou. Quarto, existe um movimento populacional significativo na área, nomeadamente na província de Ituri, que é altamente insegura, explicou.

Por fim, disse ainda que esta epidemia é provocada pelo vírus Bundibugyo, uma espécie de vírus Ébola para a qual não existem vacinas nem tratamentos terapêuticos.

A OMS tem uma equipa no terreno a apoiar as autoridades nacionais na resposta e mobilizou pessoal, mantimentos, equipamentos e fundos, anunciou.

Missionário norte-americano infetado com ébola

República Democrática do Congo

Missionário norte-americano infetado com ébola

Seis pessoas vão ser transferidas da República Dem(...)

Para sustentar tais ações, Ghebreyesus aprovou um valor adicional de 3,4 milhões de dólares (de cerca de 3,13 milhões de euros) do Fundo de Contingência para Emergências (CFE), elevando o total para 3,9 milhões de dólares (cerca de 3,36 milhões de euros).

O Fundo de Contingência para Emergências da OMS é um mecanismo financeiro de resposta rápida, e está desenhado para libertar uma primeira tranche de até 500 mil dólares em 24 horas ou menos, de forma a que as equipas da organização possam atuar como primeiros intervenientes imediatos.

O CFE disponibiliza capital imediato enquanto mecanismos mais lentos ou de maior dimensão — como o Fundo Central das Nações Unidas para a Resposta a Emergências (CERF) — são mobilizados.

Face à propagação da doença, o prémio Nobel da Paz Denis Mukwege apelou esta terça-feira ao movimento rebelde M23 que reabra o aeroporto de Goma, um polo humanitário no leste da RDCongo, a fim de facilitar a resposta à epidemia de Ébola.

A RDCongo é regularmente afetada por epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas infetadas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 20 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)