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Investigação
Ex-agente austríaco culpado de espionagem por ajudar Rússia
20 mai, 2026 - 23:21 • Reuters, com redação
Este caso é o maior processo de espionagem na Áustria desde que um coronel reformado do exército foi condenado, em 2020, por ter espionado para Moscovo durante décadas.
O antigo funcionário dos serviços de informações da Áustria foi considerado culpado esta quarta-feira de espionagem para a Rússia.
O tribunal acredita que Egisto Ott, de 63 anos, forneceu informações a agentes dos serviços secretos russos
Apesar de negar as acusações desde o início do julgamento em janeiro, o antigo funcionário foi condenado a quatro anos e um mês de prisão.
O caso de Ott é o maior processo de espionagem na Áustria desde que um coronel reformado do exército foi condenado, em 2020, por ter espionado para Moscovo durante décadas.
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Ott terá apoiado “um serviço secreto da Federação Russa em prejuízo da República da Áustria”, recolhendo informações confidenciais e uma grande quantidade de dados pessoais a partir de bases de dados policiais entre 2015 e 2020.
Defesa
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Em troca, o antigo funcionário recebia dinheiro. Já um antigo empresário austríaco foragido também está a ser procurado pela polícia alemã por participar nestes esquemas, mas acredita-se que esteja em Moscovo.
Além da acusação de espionagem, Ott foi considerado culpado de abuso de funções, corrupção, fraude agravada e abuso de confiança.
Esta acusação acontece no mesmo mês em que a Áustria expulsou três diplomatas russos acusados de atividades de espionagem, na sequência de uma investigação aberta sobre alegadas operações de vigilância em instalações da Embaixada da Rússia em Viena.
Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, a Áustria já expulsou um total de 14 diplomatas russos, embora cerca de 220 pessoas continuem acreditadas em representações diplomáticas russas no país.
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