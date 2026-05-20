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Ex-agente austríaco culpado de espionagem por ajudar Rússia

20 mai, 2026 - 23:21 • Reuters, com redação

Este caso é o maior processo de espionagem na Áustria desde que um coronel reformado do exército foi condenado, em 2020, por ter espionado para Moscovo durante décadas.

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O antigo funcionário dos serviços de informações da Áustria foi considerado culpado esta quarta-feira de espionagem para a Rússia.

O tribunal acredita que Egisto Ott, de 63 anos, forneceu informações a agentes dos serviços secretos russos

Apesar de negar as acusações desde o início do julgamento em janeiro, o antigo funcionário foi condenado a quatro anos e um mês de prisão.

O caso de Ott é o maior processo de espionagem na Áustria desde que um coronel reformado do exército foi condenado, em 2020, por ter espionado para Moscovo durante décadas.

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Ott terá apoiado “um serviço secreto da Federação Russa em prejuízo da República da Áustria”, recolhendo informações confidenciais e uma grande quantidade de dados pessoais a partir de bases de dados policiais entre 2015 e 2020.

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Em troca, o antigo funcionário recebia dinheiro. Já um antigo empresário austríaco foragido também está a ser procurado pela polícia alemã por participar nestes esquemas, mas acredita-se que esteja em Moscovo.

Além da acusação de espionagem, Ott foi considerado culpado de abuso de funções, corrupção, fraude agravada e abuso de confiança.

Esta acusação acontece no mesmo mês em que a Áustria expulsou três diplomatas russos acusados de atividades de espionagem, na sequência de uma investigação aberta sobre alegadas operações de vigilância em instalações da Embaixada da Rússia em Viena.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, a Áustria já expulsou um total de 14 diplomatas russos, embora cerca de 220 pessoas continuem acreditadas em representações diplomáticas russas no país.

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