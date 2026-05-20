Ex-agente austríaco culpado de espionagem por ajudar Rússia

O antigo funcionário dos serviços de informações da Áustria foi considerado culpado esta quarta-feira de espionagem para a Rússia.

O tribunal acredita que Egisto Ott, de 63 anos, forneceu informações a agentes dos serviços secretos russos

Apesar de negar as acusações desde o início do julgamento em janeiro, o antigo funcionário foi condenado a quatro anos e um mês de prisão.

O caso de Ott é o maior processo de espionagem na Áustria desde que um coronel reformado do exército foi condenado, em 2020, por ter espionado para Moscovo durante décadas.



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Ott terá apoiado “um serviço secreto da Federação Russa em prejuízo da República da Áustria”, recolhendo informações confidenciais e uma grande quantidade de dados pessoais a partir de bases de dados policiais entre 2015 e 2020.