Putin recebido em Pequim destaca relação bilateral "sem precedentes"

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi recebido esta quarta-feira pelo presidente Xin Jinping, em Pequim. Depois da cerimónia de boas vindas na Praça Tiananmen, os líderes reuniram-se no Grande Salão do Povo para o primeiro encontro da visita do presidente russo.

A marcar o início da reunião, o Presidente russo afirmou que as relações entre Rússia e China atingiram um nível “sem precedentes”, defendendo que a cooperação bilateral está a contribuir para a estabilidade global.

Putin garantiu que a Rússia continua a ser um fornecedor de energia de confiança para responder à crise no Médio Oriente.

Já o homólogo chinês defendeu a necessidade urgente de travar a escalada no Médio Oriente. Segundo declarações divulgadas pela imprensa estatal chinesa, Xi afirmou ser “imperativo parar os combates” e sublinhou que as negociações assumem um papel particularmente importante no atual contexto de crise.

O líder chinês alertou ainda para os impactos globais do conflito, considerando que um cessar-fogo poderá ajudar a reduzir perturbações na estabilidade do fornecimento energético e preservar a ordem do comércio internacional. Pequim reiterou igualmente a sua posição favorável a uma solução diplomática, insistindo que a continuidade da guerra representa riscos acrescidos para a economia global e para a estabilidade internacional.

Antes do arranque das cerimónias, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo admitiu que a Rússia está disposta a ajudar nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão e que pode prestar toda a assistência possível para a resolução do conflito.



Xi afirmou que os dois países devem continuar a apoiar mutuamente os respetivos processos de desenvolvimento e revitalização nacional, reforçando a cooperação estratégica entre as duas potências.

A visita do líder russo coincide com o 25.º aniversário do Tratado de Amizade Sino-Russo, assinado em 2001.



A viagem de Putin acontece uma semana depois da cimeira que levou Donald Trump a Pequim.