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Registado sismo de 5.8 na Turquia

20 mai, 2026 - 07:37 • Redação com Reuters

Segundo as autoridades locais, não há vítimas a registar.

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Um sismo de 5.8 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira na região turca de Matalya, na Anatólia Oriental, de acordo com o departamento de gestão de desastres do país.

Segundo o organismo, citado pela imprensa local, não há vítimas a registar do terramoto, que teve epicentro a sete quilómetros de profundidade, no distrito de Battalgazi, perto da fronteira com a Síria.

De acordo com o governador Maltalya, Seddar Yavuz, as escolas da região foram evacuadas, estando a ser discutida a suspensão de todas as atividades letivas nos próximos dias.

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