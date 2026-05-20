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Registado sismo de 5.8 na Turquia
20 mai, 2026 - 07:37 • Redação com Reuters
Segundo as autoridades locais, não há vítimas a registar.
Um sismo de 5.8 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira na região turca de Matalya, na Anatólia Oriental, de acordo com o departamento de gestão de desastres do país.
Segundo o organismo, citado pela imprensa local, não há vítimas a registar do terramoto, que teve epicentro a sete quilómetros de profundidade, no distrito de Battalgazi, perto da fronteira com a Síria.
De acordo com o governador Maltalya, Seddar Yavuz, as escolas da região foram evacuadas, estando a ser discutida a suspensão de todas as atividades letivas nos próximos dias.
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