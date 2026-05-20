- Noticiário das 14h
- 20 mai, 2026
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Rubio oferece-se para "forjar nova relação" entre Cuba e EUA
20 mai, 2026 - 14:06 • Reuters
Numa mensagem vídeo ao povo cubano, em que falou em espanhol, o secretário de Estado norte-americano ofereceu 100 milhões de dólares em ajuda e culpando os líderes cubanos pela escassez de eletricidade, alimentos e combustível.
A administração Trump deverá anunciar acusações criminais contra o ex-presidente cubano Raúl Castro esta quarta-feira, enquanto os Estados Unidos intensificam a sua campanha de pressão contra o governo comunista da ilha caribeana.
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ofereceu-se para forjar uma nova relação entre os EUA e Cuba esta quarta-feira, numa mensagem vídeo ao povo cubano, oferecendo 100 milhões de dólares em ajuda e culpando os líderes cubanos pela escassez de electricidade, alimentos e combustível.
As acusações contra Castro, de 94 anos, deverão basear-se num incidente de 1996, no qual jatos cubanos abateram aviões operados por um grupo de exilados cubanos, disse um funcionário do Departamento de Justiça dos EUA à Reuters na semana passada, sob anonimato.
O gabinete do Procurador dos EUA em Miami planeia realizar um evento a partir das 13h00 (hora de Brasília) para homenagear as vítimas do incidente. O Departamento de Justiça disse na terça-feira que fará um anúncio em conjunto com a cerimónia, mas não forneceu detalhes sobre o anúncio.
O presidente Donald Trump tem procurado uma mudança de regime em Cuba, onde os comunistas estão no poder desde que o falecido irmão de Raúl Castro, Fidel Castro, liderou uma revolução em 1959.
Os EUA impuseram efetivamente um bloqueio à ilha, ameaçando com sanções os países que fornecem combustível, provocando apagões e desferindo golpes na sua já frágil economia.
Cuba ainda não comentou diretamente a ameaça de acusação, embora o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bruno Rodríguez, tenha manifestado desafio em declarações públicas a 15 de maio.
"Apesar do embargo (dos EUA), das sanções e das ameaças de uso da força, Cuba continua num caminho de soberania rumo ao seu desenvolvimento socialista", disse Rodríguez.
Irmãos ao resgate
Nascido em 1931, Raúl Castro foi uma figura chave, ao lado do seu irmão mais velho, na guerra de guerrilha que derrubou o ditador Fulgencio Batista, apoiado pelos EUA.
Ajudou a derrotar a invasão da Baía dos Porcos, organizada pelos EUA, em 1961, e serviu como ministro da Defesa durante décadas. Sucedeu ao irmão como presidente e continua a ser uma figura poderosa nos bastidores da política cubana.
Era ministro da Defesa na altura do incidente de 1996.
Os dois pequenos aviões abatidos eram pilotados pelo grupo Irmãos ao Resgate, formado por pilotos cubanos exilados e sediados em Miami. Os quatro homens a bordo morreram.
O grupo afirmou que a sua missão era procurar jangadeiros cubanos que fugiam da ilha no Estreito da Flórida e que sobrevoava rotineiramente a costa cubana.
O governo cubano argumentou que o ataque foi uma resposta legítima à intrusão dos aviões no espaço aéreo cubano. Fidel Castro disse que as forças armadas de Cuba agiram sob "ordens permanentes" para abater os aviões que entrassem no espaço aéreo cubano. Afirmou que Raúl Castro não deu uma ordem específica para abater os aviões.
Os EUA condenaram o ataque e impuseram sanções, mas não apresentaram acusações criminais contra nenhum dos irmãos Castro. O Departamento de Justiça acusou três oficiais militares cubanos em 2003, mas nunca foram extraditados.
A Organização da Aviação Civil Internacional concluiu posteriormente que o abate ocorreu em águas internacionais.
Trump diz que Cuba "é o próximo"
A apresentação de um processo-crime contra um adversário dos EUA como Castro faria lembrar a acusação anterior de tráfico de droga contra o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado de Havana.
A administração Trump citou esta acusação como justificação para a operação militar americana em Caracas, a 3 de janeiro, na qual Maduro foi capturado e levado para Nova Iorque para responder às acusações. Ele declarou-se inocente.
Trump afirma que o Governo comunista de Cuba é corrupto e, em março, ameaçou que Cuba "é o próximo" depois da Venezuela.
O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou na segunda-feira que qualquer ação militar dos EUA contra Cuba levaria a um "banho de sangue" e que a ilha não representa uma ameaça.
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