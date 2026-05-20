Rubio oferece-se para "forjar nova relação" entre Cuba e EUA

A administração Trump deverá anunciar acusações criminais contra o ex-presidente cubano Raúl Castro esta quarta-feira, enquanto os Estados Unidos intensificam a sua campanha de pressão contra o governo comunista da ilha caribeana.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ofereceu-se para forjar uma nova relação entre os EUA e Cuba esta quarta-feira, numa mensagem vídeo ao povo cubano, oferecendo 100 milhões de dólares em ajuda e culpando os líderes cubanos pela escassez de electricidade, alimentos e combustível.

As acusações contra Castro, de 94 anos, deverão basear-se num incidente de 1996, no qual jatos cubanos abateram aviões operados por um grupo de exilados cubanos, disse um funcionário do Departamento de Justiça dos EUA à Reuters na semana passada, sob anonimato.

O gabinete do Procurador dos EUA em Miami planeia realizar um evento a partir das 13h00 (hora de Brasília) para homenagear as vítimas do incidente. O Departamento de Justiça disse na terça-feira que fará um anúncio em conjunto com a cerimónia, mas não forneceu detalhes sobre o anúncio.

O presidente Donald Trump tem procurado uma mudança de regime em Cuba, onde os comunistas estão no poder desde que o falecido irmão de Raúl Castro, Fidel Castro, liderou uma revolução em 1959.

Os EUA impuseram efetivamente um bloqueio à ilha, ameaçando com sanções os países que fornecem combustível, provocando apagões e desferindo golpes na sua já frágil economia.

Cuba ainda não comentou diretamente a ameaça de acusação, embora o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bruno Rodríguez, tenha manifestado desafio em declarações públicas a 15 de maio.

"Apesar do embargo (dos EUA), das sanções e das ameaças de uso da força, Cuba continua num caminho de soberania rumo ao seu desenvolvimento socialista", disse Rodríguez.