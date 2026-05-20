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"Saxofone da esperança". Música ajuda autoridades a encontrar homem preso numa caverna

20 mai, 2026 - 06:51 • Jaime Dantas

Mathew, de 50 anos, desceu um desfiladeiro Condado de Taitung, em Taiwan, mas quando tentou voltar, percebeu que o caminho era demasiado íngreme para regressar. Seguiram-se vários dias incontactável e sem comida.

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Um homem australiano foi resgatado, na sexta-feira, de uma caverna na cordilheira costeira oriental do Condado de Taitung, em Taiwan, graças ao som de um saxofone, segundo conta o Taipei Times.

De acordo com o jornal, Mathew, de 50 anos, desceu um desfiladeiro para beber água, mas quando tentou voltar, rapidamente percebeu que o caminho era demasiado íngreme para regressar. Seguiram-se vários dias incontactável e sem comida.

Ao Taipei Times, Matthew admite que esteve prestes a desistir, mas decidiu tocar "o saxofone da esperança", à espera que "Deus enviasse ajuda".

Essa ajuda chegou: As autoridades receberam um alerta de que um cidadão estrangeiro estava desaparecido, tendo sido ativada uma equipa de resgate composta por bombeiros e guardas florestais, num contigente formado por 144 operacionais e 33 veículos.

O cenário meteorológico complexo, com chuva e vento forte, e o terreno instável impossibilitaram o resgate através de helicópetero. A alternativa foi utilizar drones, não só para fazer as buscas aéreas, mas também para fazer chegar comida e roupa ao desaparecido, informou o gabinete de imprensa das autoridades.

Um amigo de Matthew contou ao Taipei Times que o som do Saxofone "funcionou como um apito", para as autoridades, tendo sido essencial para perceber o paradeiro do cidadão estrangeiro.

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