“Situação absolutamente inaceitável”: Montenegro defende suspensão de acordo com Israel

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera “inaceitável” o tratamento de Israel a ativistas de uma flotilha humanitária – entre os quais estão dois médicos portugueses – e volta a defender a suspensão do acordo de associação com Israel.

“A situação é absolutamente inaceitável”, afirmou esta quarta-feira Luís Montenegro durante uma visita a Andorra. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações captadas pela RTP, o primeiro-ministro defende a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel. “Relativamente às discussões que temos no âmbito da União Europeia, Portugal já tem manifestado a sua disponibilidade para uma suspensão parcial do acordo com Israel”, afirma o primeiro-ministro português.

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, diz à RTP que o Governo português ainda não conseguiu falar com os dois médicos portugueses que participavam numa flotilha humanitária e que foram detidos por Israel, ao largo de Chipre. “Estamos a tentar, mas neste momento só é permitido falar com eles os advogados da própria flotilha. Logo que seja possível - e nós estamos a acompanhar isso - iremos falar com eles e tentar trazê-los para Portugal”, declarou Emídio Sousa. Bruxelas critica tratamento “totalmente inaceitável” A Comissão Europeia considerou esta quarta-feira “totalmente inaceitável” o tratamento dos ativistas da flotilha para Gaza, mostrado num vídeo divulgado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir. “Cada pessoa detida deve ser tratada com segurança, dignidade e em conformidade com o direito internacional”, disse o porta-voz Anouar El Anouni numa publicação na X. “Apelamos ao governo israelita para garantir a proteção e o tratamento digno destes ativistas, incluindo vários cidadãos da UE”, acrescentou.