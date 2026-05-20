UE chega a acordo provisório eliminar tarifas sobre produtos norte-americanos

O Conselho Europeu e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório para legislar o fim de taxas alfandegárias da União Europeia (UE) a produtos importados dos Estados Unidos da América (EUA), em troca de impedir a aplicação de tarifas elevadas a produtos europeus em solo norte-americano.

A UE tinha delineado um acordo geral com Donald Trump em julho do ano passado e chegou agora a um consenso relativamente ao texto legislativo que o sustenta.

Nas medidas agora definidas, a UE compromete-se a dar acesso preferencial a produtos agrícolas e marítimos norte-americanos.

O Presidente norte-americano já avisou que as novas medidas da UE têm de estar em vigor até 4 de julho, Dia da Independência nos EUA, ou ameaçou aumentar as tarifas do setor automóvel de 15% para 25%.

Se o Parlamento Europeu aprovar os termos deste acordo, numa discussão prevista para meados de junho, o prazo deve ser cumprido.

"Um acordo é um acordo e a UE honra os seus compromissos", reagiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Juntos, podemos assegurar um comércio transatlântico estável, previsível, equilibrado e que beneficie ambas as partes", acrescentou.