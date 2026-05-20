Vilnius em alerta. Parlamentares lituanos em abrigos subterrâneos e tráfego aéreo suspenso

Os parlamentares lituanos foram obrigados a abrigar-se num abrigo subterrâneo esta quarta-feira e o tráfego aéreo no aeroporto de Vilnius foi temporariamente suspenso depois de um drone ter violado as normas do país. espaço aéreo, o mais recente de uma série de incidentes de segurança na região do Báltico.

O Estado-membro da NATO e da União Europeia também suspendeu o tráfego ferroviário nos arredores da capital, Vilnius, enquanto as escolas e os jardins de infância foram instruídos para levar as crianças para abrigos.

"Procurem abrigo imediatamente num local seguro, cuidem dos vossos entes queridos e aguardem novas recomendações", alertou o exército lituano num comunicado enviado à população de Vilnius.

Foi também emitido um alerta no edifício do parlamento de Vilnius, onde estiveram presentes parlamentares e ministros.

Em declarações à Reuters num abrigo subterrâneo, o Ministro da Defesa, Robertas Kaunas, afirmou que as aeronaves militares estavam a tentar neutralizar a ameaça.

"A Missão de Policiamento Aéreo da NATO está ativada e tem como alvo um drone detetado no espaço aéreo lituano", disse Kaunas.

O drone veio da Letónia, informou Kaunas mais tarde. Não se sabe se caiu ou se saiu da Lituânia, disseram as autoridades. Caças da NATO não conseguiram localizá-lo.

O incidente durou cerca de uma hora e o alerta aéreo já foi levantado. O tráfego aéreo e ferroviário foi retomado.

O mais recente de uma série de incidentes

O alerta foi emitido um dia depois de um caça da NATO ter abatido um drone alegadamente ucraniano sobre a Estónia.

A Ucrânia intensificou os ataques com drones de longo alcance contra a Rússia, incluindo na região do Mar Báltico. Desde março, vários drones militares ucranianos invadiram o espaço aéreo de países membros da NATO, como a Finlândia, a Letónia, a Lituânia e a Estónia, que fazem fronteira com a Rússia.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que a resposta da aliança ao incidente na Estónia foi "calma, decisiva e proporcional".

"Se os drones vêm da Ucrânia, não estão lá porque a Ucrânia queria enviar um drone para a Letónia, Lituânia ou Estónia. Estão lá por causa do ataque imprudente e ilegal em grande escala da Rússia", disse aos jornalistas em Bruxelas na quarta-feira.

Alguns membros da NATO alertaram que poderia ser adoptada uma resposta mais enérgica, com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, a afirmar que "a guerra entre a Ucrânia e a Rússia poderá em breve conduzir a uma situação em que teremos de reagir com firmeza".

O governo da Letónia demitiu-se na semana passada devido à sua gestão das incursões.

Os países bálticos, todos fortes apoiantes da Ucrânia, atribuíram os incidentes com drones a Moscovo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os militares russos estavam a monitorizar de perto a situação dos drones que sobrevoavam o espaço aéreo dos países bálticos e que estavam a formular uma resposta apropriada, informou a agência de notícias estatal russa TASS na quarta-feira.