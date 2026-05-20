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​Zapatero investigado por tráfico de influências. O que é o caso Plus Ultra?

20 mai, 2026 - 01:00 • Manuel Pereira Ramos, em Espanha (com redação)

Segundo a investigação, o antigo primeiro-ministro terá recebido cerca de 400 mil euros em comissões pela mediação de um apoio público durante a pandemia.

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José Luis Rodríguez Zapatero, antigo primeiro-ministro espanhol, foi constituído arguido pelo envolvimento num caso de alegada corrupção relacionado com o resgate da companhia aérea Plus Ultra durante a pandemia.

Zapatero está acusado dos crimes de organização criminosa, tráfico de influências, falsificação de documentos e presumível branqueamento de capitais.

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O antigo chefe do Governo espanhol deverá ser presente a juiz no próximo dia 2 de junho.

No centro da investigação está o pagamento, em 2020, de 53 milhões de euros à companhia aérea Plus Ultra, no âmbito dos apoios públicos concedidos a empresas afetadas pela pandemia de Covid-19.

A acusação pretende apurar de que forma foi utilizado o dinheiro público e se Zapatero terá atuado como intermediário para acelerar a aprovação da transferência para a empresa, apontada como próxima do regime venezuelano.

Segundo a investigação, o antigo primeiro-ministro terá recebido cerca de 400 mil euros em comissões pela mediação do processo.

Perante uma comissão de inquérito no Senado espanhol, Zapatero negou as acusações e garantiu que o montante recebido corresponde ao pagamento por serviços de consultoria prestados.

Entretanto, as autoridades espanholas realizaram buscas ao escritório do antigo governante e também à empresa das suas filhas.

O Partido Popular (PP) já veio exigir explicações ao atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o Vox pede ao PP para apresentar no Parlamento uma moção de censura ao Governo.

O processo surge numa altura particularmente complicada para o Partido Socialista espanhol, poucos dias depois da derrota sofrida nas eleições regionais da Andaluzia.

Apesar da pressão crescente, Pedro Sánchez mantém a intenção de cumprir a legislatura até ao final, no verão do próximo ano.

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