Airbus e a Air France culpadas de homicídio por negligência no caso do voo Rio de Janeiro-Paris

Um tribunal de recurso francês considerou esta quinta-feira a Airbus e a Air France culpadas de homicídio por negligência no caso da queda do voo Rio-Paris, em 2009, que provocou a morte a mais de 200 pessoas.



“Foi feita justiça, sem qualquer dúvida”, declarou à saída do tribunal Daniele Lamy, presidente da associação de vítimas do voo AF447, cujo filho estava entre as 228 pessoas que morreram no acidente.

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Familiares de algumas das vítimas do Airbus A330, que caiu no Oceano Atlântico durante uma tempestade, a 1 de junho de 2009, ouviram a leitura da sentença em silêncio.

Em 2023, um tribunal de primeira instância tinha absolvido as duas empresas francesas, que sempre rejeitaram as acusações.

A decisão desta quinta-feira constitui mais um marco numa longa batalha judicial que envolve familiares das vítimas — maioritariamente francesas, brasileiras e alemãs — e duas das empresas mais emblemáticas de França.

O tribunal de recurso condenou ambas as empresas ao pagamento da multa máxima prevista para homicídio por negligência, no valor de 225 mil euros, em linha com o pedido apresentado pelos procuradores durante o julgamento de oito semanas realizado no ano passado.

As multas, equivalentes a apenas alguns minutos de receitas de qualquer uma das empresas, têm sido amplamente vistas como uma sanção simbólica, mas as famílias das vítimas sublinham que a reputação das empresas estava em causa.

Tanto a Airbus como a Air France anunciaram que irão recorrer para o mais alto tribunal de França, ignorando os apelos dos familiares das vítimas.

“Não existe qualquer justificação humana, moral ou legal para continuar este processo”, afirmou Lamy, apelando às duas empresas para pôr fim ao que classificou como “assédio processual”.