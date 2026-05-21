Ativistas portugueses deportados por Israel chegam ao Porto na sexta-feira

Os dois ativistas portugueses a bordo da mais recente flotilha humanitária que ia em direção à Faixa de Gaza detidos por Israel devem regressar esta sexta-feira de manhã a Portugal.

De acordo com as informações mais recentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, os dois médicos vão viajar num voo da Turquia para a cidade do Porto, que deve chegar na próxima manhã.

Os portugueses partem as 15h00 de Israel (13h00 hora de Lisboa) esta quinta-feira, rumo a Istambul.

À mesma hora, viajam também para a Turquia 44 ativista que vão ser deportados para Espanha.

Esta quinta-feira, à Renascença, Sofia Miranda, companheira de Gonçalo Dias, um dos dois médicos portugueses detidos no porto de Ashdod pelas forças israelitas, confessou que só ficará descansada quando voltar a ver o ativista.

“Disseram-nos que há muita probabilidade de hoje um avião turco ir buscar a maioria dos ativistas, entre os quais o Gonçalo e a Beatriz, e que os levará para a Turquia, e na Turquia irão receber assistência médica e consular”, conta.

A Comissão Europeia considerou esta quarta-feira “totalmente inaceitável” o tratamento dos ativistas da flotilha para Gaza, mostrado num vídeo divulgado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.

Um sentimento também defendido pelo primeiro-ministro português. Em declarações captadas pela RTP, Luís Montenegro defende a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel.