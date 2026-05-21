Colapso de edifício em Marrocos faz pelo menos 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após o colapso de um edifício de quatro andares na cidade marroquina de Fez, cerca de 200 quilómetros a leste da capital Rabat.

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Segundo a estação estatal marroquina 2M, citada pela Reuters, o desabamento ocorreu durante a noite e as operações de busca continuam no local, devido à possibilidade de existirem ainda vítimas soterradas nos escombros.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais mostram equipas de resgate e moradores a escavar os destroços na tentativa de localizar sobreviventes.

As autoridades marroquinas anunciaram a abertura de uma investigação para apurar as causas do colapso e ordenaram a evacuação preventiva dos edifícios adjacentes, devido ao risco de novos desabamentos.

Fez, antiga capital de Marrocos fundada no século VIII e atualmente a terceira cidade mais populosa do país, tem registado vários incidentes semelhantes nos últimos meses. Em dezembro passado, o colapso de dois edifícios provocou pelo menos 22 mortos.

Em 2010, a queda de um minarete na histórica cidade de Meknes causou a morte de 41 pessoas.

No ano passado, o secretário de Estado da Habitação de Marrocos, Adib Ben Ibrahim, revelou que cerca de 38.800 edifícios em todo o país foram classificados como estando em risco de colapso.