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Diplomacia
Coreia do Norte poderá receber Xi Jinping já na próxima semana
21 mai, 2026 - 01:08 • Reuters, com Redação
Visita do líder da China ao norte-coreano Kim Jong-un está prevista para a última semana de maio ou para a primeira de junho deste ano.
O Presidente da China, Xi Jinping, poderá visitar a Coreia do Norte já na próxima semana, avançou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.
Este encontro acontecerá dias depois do líder chinês receber há duas semanas, em Pequim, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vlamidir Putin.
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A visita de Xi ao norte-coreano Kim Jong-un está prevista para a última semana de maio ou para a primeira de junho deste ano.
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O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul ainda não comentou a notícia.
A China é um aliado económico e político fundamental da Coreia do Norte, e os dois países têm procurado reforçar os laços que arrefeceram durante a pandemia Covid-19.
O líder norte-coreano Kim visitou Pequim em 2025 e esteve ao lado de Xi e de Putin numa grande parada militar. Já Trump está a planear encontrar-se novamente com o líder norte-coreano.
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