Flotilha: 44 ativistas vão ser deportados para Espanha

44 dos ativistas da mais recente flotilha humanitária com destino até a Faixa de Gaza detidos por Israel vão ser deportados para Espanha, esta quinta-feira.

O anúncio é feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol, citado pela Reuters, que esclarece que todos são espanhóis.

Os ativistas vão voltar através de um voo da Turquia, que deve partir por volta das 15h00 de Israel (13h00 portuguesas).

Na flotilha encontravam-se dois portugueses que também foram detidos por Israel. As famílias dos dois médicos reuniram-se esta quarta-feira com o Presidente da República, António José Seguro, mas saíram do encontro sem informações concretas sobre o estado de saúde de Gonçalo e Beatriz.

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, diz à RTP que o Governo português ainda não conseguiu falar com os dois médicos portugueses que participavam numa flotilha humanitária e que foram detidos por Israel, ao largo de Chipre.

“Estamos a tentar, mas neste momento só é permitido falar com eles os advogados da própria flotilha. Logo que seja possível - e nós estamos a acompanhar isso - iremos falar com eles e tentar trazê-los para Portugal”, declarou Emídio Sousa.

A Comissão Europeia considerou esta quarta-feira “totalmente inaceitável” o tratamento dos ativistas da flotilha para Gaza, mostrado num vídeo divulgado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.

Um sentimento também defendido pelo primeiro-ministro português. Em declarações captadas pela RTP, Luís Montenegro defende a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel.