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Israel
Flotilha. Ativistas portugueses vão ser deportados por Israel esta quinta-feira
21 mai, 2026 - 07:40 • João Malheiro
Também os 44 ativistas espanhóis da flotilha vão voltar a casa esta quinta-feira.
[Atualizado às 08h50]
Os dois ativistas portugueses da mais recente flotilha humanitária com destino até a Faixa de Gaza detidos por Israel vão ser deportados para Portugal, esta quinta-feira.
A confirmação é do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, que refere que os dois médicos vão regressar num voo da Turquia. Não é claro se este é o mesmo voo que vai deportar 44 ativistas espanhóis para Espanha.
Os ativistas espanhóis vão voltar através de um voo da Turquia, que deve partir por volta das 15h00 de Israel (13h00 portuguesas). Não se sabe se os dois portugueses vão ser deportados a esta hora.
A Comissão Europeia considerou esta quarta-feira “totalmente inaceitável” o tratamento dos ativistas da flotilha para Gaza, mostrado num vídeo divulgado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.
Um sentimento também defendido pelo primeiro-ministro português. Em declarações captadas pela RTP, Luís Montenegro defende a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel.
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