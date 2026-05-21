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Governo diz que ativistas portugueses da flotilha "estarão bem"

21 mai, 2026 - 17:20 • Pedro Mesquita

Os dois médicos portugueses deportados de Israel já estão na Turquia, onde estão a ser submetidos a uma avaliação médica preventiva, indica à Renascença o secretário de Estado das Comunidades.

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EMIDIO SOUSA

Os dois médicos portugueses deportados esta quinta-feira de Israel já estão na Turquia, confirmou à Renascença o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa.

Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias, que seguiam a bordo da flotilha que navegava em direção a Gaza, foram deportados juntamente com os restantes ativistas que foram detidos pelas autoridades israelitas.

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Segundo Emídio Sousa, os dois portugueses estão neste momento a ser submetidos a exames médicos na Turquia, por precaução, mas “tudo indica que estão bem”.

“Penso que estariam agora a fazer alguns exames médicos para ver se está tudo em condições. A informação que temos é que estarão bem e que esta avaliação será uma avaliação médica mais preventiva do que propriamente por alguma razão especial”, disse à Renascença o secretário de Estado das Comunidades.

Os dois médicos são esperados no Porto esta sexta-feira, ao amanhecer.

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