Israel vai deportar ativistas portugueses. "Só vamos ficar descansados quando os virmos"

“Estes dias têm sido difíceis”. Assim começa o diálogo com Sofia Miranda, companheira de Gonçalo Dias, um dos dois médicos portugueses detidos no porto de Ashdod pelas forças israelitas.

Sofia tinha recebido a chamada do gabinete de emergência consular “há uns cinco ou dez minutos” com a notícia que há vários dias aguardava “com enorme ansiedade”.

“Disseram-nos que há muita probabilidade de hoje um avião turco ir buscar a maioria dos ativistas, entre os quais o Gonçalo e a Beatriz, e que os levará para a Turquia, e na Turquia irão receber assistência médica e consular”, conta à Renascença.

Na manhã desta quinta-feira, Gonçalo Dias e Beatriz Bartiloti receberam a visita de elementos do Gabinete de Emergência Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros que, mais tarde, comunicou às famílias a notícia da deportação que põe fim a dias de grande preocupação.