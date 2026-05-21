Menina de dois anos morre após ser esquecida dentro de carro na Galiza

Uma menina de dois anos morreu esta quarta-feira no município de Brión, na província da Corunha, na Galiza, depois de ter sido esquecida durante várias horas dentro do carro do pai, num dia marcado por temperaturas elevadas.

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Segundo informações avançadas pelo jornal espanhol El País e pela Europa Press, o pai levou o filho mais velho à escola durante a manhã e deveria depois deixar a menina na creche. No entanto, após receber um telefonema enquanto seguia para o trabalho, acabou por estacionar o veículo e entrar no local de trabalho sem se aperceber de que a criança permanecia no interior do automóvel.

A tragédia só foi descoberta mais tarde, quando a mãe se deslocou à creche para buscar a filha e percebeu que a menina nunca tinha chegado ao estabelecimento. A criança foi imediatamente transportada para o Centro de Atenção Primária (PAC) de Bertamiráns, já em paragem cardiorrespiratória.

De acordo com fontes de saúde citadas pela imprensa espanhola, os profissionais de emergência tentaram reanimar a menor durante vários minutos, com o apoio de uma ambulância medicalizada, mas sem sucesso.

O Centro Integrado de Atenção às Emergências 112 Galiza confirmou que o Grupo de Intervenção Psicológica em Catástrofes e Emergências (GIPCE) foi mobilizado para prestar apoio especializado à família, profundamente abalada pela tragédia.

As autoridades admitem que as temperaturas elevadas registadas ao longo do dia poderão ter contribuído para a morte da criança por insolação e desidratação. Na região de Santiago de Compostela, onde se situa Brión, os termómetros ultrapassaram os 25 graus.

A investigação está agora a cargo da Equipa Territorial de Polícia Judiciária da Guarda Civil de Santiago, que procura esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Entretanto, a autarquia de Brión anunciou dois dias de luto oficial e a realização de um minuto de silêncio esta sexta-feira, em homenagem à criança e em solidariedade com a família.

Este não é um caso isolado em Espanha. Em 2023, um menino de dois anos morreu em O Porriño, na província de Pontevedra, depois de também ter sido esquecido dentro de um carro enquanto a mãe trabalhava.