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Reino Unido
Ouça aqui. Rádio anuncia morte de Rei Carlos III por engano
21 mai, 2026 - 09:08 • João Malheiro
Erro informático na Rádio Caroline terá acionado o protocolo automático para a morte de um monarca. Quando a emissão foi restabelecida, locutores pediram desculpa por anunciar morte de Rei Carlos III.
Uma rádio britânica anunciou a morte de Rei Carlos III esta terça-feira, mas tudo não passou de um engano.
A Rádio Caroline noticiou a morte do soberano do Reino Unido, interrompendo a emissão para anunciar o suposto falecimento do Rei e emitir o hino nacional britânico.
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Quinze minutos depois, os locutores retomaram a emissão e pediram desculpas pelo erro aos ouvintes e ao próprio Rei Carlos III.
Música interrompida a meio
Ouvia-se a música What's Up?, da banda 4 Non Blondes, quando a emissão parou. A mensagem automática disparou.
"Esta é a Rádio Caroline. Suspendemos a nossa programação habitual até nova indicação como sinal de respeito, na sequência do falecimento de Sua Majestade Rei Carlos III. Esta é a Rádio Caroline. Sua Majestade Rei Carlos III morreu. Como sinal de respeito, a partir de agora, vamos passer música de fundo adequada até nova indicação. Esta é a Rádio Caroline. Os meios de comunicação social confirmaram que Sua Majestade Rei Carlos III morreu. Portanto, como sinal de respeito, a Rádio Caroline está a suspender a sua programação habitual."
Em seguida, ouviu-se o hino do Reino Unido e a emissão foi interrompida. Só 15 minutos depois voltou à normalidade.
Erro informático ativou protocolo automático
Segundo um dos responsáveis pela antena, Peter Moore, foi um erro informático que acionou, acidentalmente, o procedimento para a morte de um monarca, "que todas as rádios do Reino Unido têm preparado".
Em comunicado, a Rádio Caroline acrescentou que "teve o prazer de transmitir a mensagem de Natal de Sua Majestade a rainha e, agora, do rei, e esperamos continuar a fazer isso por muitos anos".
A Rádio Caroline foi criada em 1964 e chegou a ser uma rádio pirata que operava a partir de navios ao largo da costa inglesa.
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